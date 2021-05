Um homem de 24 anos, em prisão preventiva por ter participado em dezembro de 2020 no assalto e sequestro a um taxista do Fundão, com o apoio de dois cúmplices (um homem e uma mulher), fugiu da cadeia de Aveiro.O crime pelo qual estava preso só terminou após uma fuga de 200 quilómetros, já em Albergaria-a-Velha.