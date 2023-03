Homem que tentou matar mulher com catana em Arganil absolvido de todos os crimes

Um homem, de 71 anos, suspeito de tentar matar a mulher em Arganil com um catana, em julho do ano passado, foi esta quarta-feira absolvido de todos os crimes pelo Tribunal de Coimbra. O suspeito também estava acusado dos crimes de violência doméstica, posse de arma proíbida e dois crimes de ofensa à integridade física.Durante um relacionamento de 46 anos, a mulher terá sido vítima de agressões físiscas e psicológicas constantes, mas o tribunal não deu por provado nenhum dos factos apresentados. De recordar que o idoso aguardava o julgamento em prisão preventiva.Ao que oconseguiu apurar, no dia 14 de julho de 2022, o homem terá agredido a mulher na casa onde residiam e chegado mesmo a tentar matá-la. O desfecho só não foi fatal porque a vítima conseguiu escapar e refugiar-se na casa de vizinhos.