Homem que violou enteada de 13 anos julgado em Santarém

Homem está acusado de 60 crimes de violação sobre a menina.

Por J.N.P. | 09:41

O Tribunal de Santarém começou esta terça-feira a julgar à porta fechada um homem acusado de 60 crimes de violação sobre a enteada, com 13 anos, na casa onde residiam, no Entroncamento.



O arguido, de 52 anos, responde por um crime de violação na forma consumada e 59 crimes de violação na forma tentada, mais uma acusação de coação agravada na forma consumada.



Segundo a acusação, o homem aproveitou-se do facto de dormir com a menor para a violentar, uma vez que a mãe da vítima dormia sozinha devido a um problema de saúde.



A primeira abordagem deu-se no verão de 2016, quando o arguido agarrou a menor à força e consumou o ato sexual.