Homem queima a cara com maçarico em Óbidos

Um homem de 45 anos sofreu este sábado queimaduras de segundo grau na cara quando estava a usar um maçarico numa obra, numa vivenda junto à localidade do Bom Sucesso, em Óbidos.



O alerta foi dado pelas 11h00 e, numa primeira fase, pensou-se que seria para uma explosão de uma botija de gás, sem incêndio. "O homem fez a abertura do gás do maçarico, mas não ateou logo fogo. Quando o fez, de forma tardia, todo o gás que estava espalhado na atmosfera inflamou-se e queimou-o", descreveu o comandante dos Bombeiros Voluntários de Óbidos, Marco Martins.





Foi assistido por uma equipa da VMER das Caldas da Rainha e depois transportado para o Centro Hospitalar do Oeste. Mais tarde foi transferido para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.