Um homem de 58 anos sofreu queimaduras graves quando tentava apagar um incêndio com as próprias mãos, este sábado à tarde, no Monte do Outeiro, em Estremoz.Segundo fonte dos bombeiros, a vítima sofreu queimaduras nas mãos e braços, mas também inalou fumo a uma temperatura muito elevada, o que terá provocado lesões ao nível das vias respiratórias.O homem foi transportado pelos bombeiros locais para o hospital do Espírito Santo, em Évora.