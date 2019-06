Homem rapta com faca e leva para olival

Um homem de 35 anos, em liberdade condicional de uma pena de prisão por roubos e agressões, foi preso pela Polícia Judiciária de Évora, com o apoio da PSP de Elvas, por ter sequestrado com ameaça de faca um vizinho, no centro desta cidade do distrito de Portalegre.A vítima foi depois forçada a ir para um olival, conseguindo fugir antes de entregar qualquer bem de valor ao ladrão.O crime ocorreu ao princípio da tarde de sábado. Fonte ligada ao processo disse aoque o ladrão terá agido por uma necessidade urgente de dinheiro.Tendo em conta que o suspeito se remeteu ao silêncio, a PJ ainda procura perceber se o dinheiro seria para saldar uma dívida ou para a compra de droga.O assaltante abordou a vítima perto da casa desta, no centro de Elvas, e obrigou-a, sob ameaça de uma faca de grandes dimensões, a entrar numa viatura.Conduziu alguns quilómetros e parou o carro num olival isolado, nos arredores da cidade. Obrigou a vítima a sair e, de faca encostada ao corpo, ameaçou-a de morte, exigindo-lhe todo o dinheiro.Apesar de aterrorizado, o homem conseguiu dizer ao ladrão que tinha um amigo perto, a quem poderia pedir a verba.Aproveitou então uma ligeira distração do assaltante e conseguiu fugir, a pé. A PSP de Elvas recebeu a denúncia da vítima, que escapou ilesa. O ladrão regressou, entretanto, ao centro da cidade alentejana, local onde foi preso.Presente a um juiz de instrução criminal, recolheu em prisão preventiva.