Um predador sexual, que em quatro meses violou duas menores, no Bombarral, fugiu do País após ter sido condenado a 10 anos de cadeia e foi encontrado pela Polícia Judiciária a viver em Berlim, na Alemanha, onde era consultor.Joel Martins, agora com 36 anos, conhecido pela alcunha ‘Rambo’, foi extraditado sexta-feira à noite para Lisboa e já está na cadeia a cumprir a pena.