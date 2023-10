Prisão preventiva para homem que raptou, roubou e violou mulher em Gondomar

Um homem, de 41 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Oliveira de Azeméis por suspeita de rapto, violação e roubo agravado na cidade do Porto e Gondomar, no dia 10 de outubro.

Segundo um comunicado da PJ, o suspeito "abordou a vítima, quando esta saía do seu emprego e se preparava para entrar no seu carro, obrigando-a, mediante ameaça com uma arma de fogo, a conduzir até uma ATM, onde foram feitos levantamentos em numerário"

No seguimento dos acontecimentos, o detido dirigiu-se até um bairro no Porto para adquirir droga e de seguida, levou a mulher para a zona de Gondomar onde "obrigou-a a ter relações sexuais".

O homem com antecedentes criminais por crimes contra a propriedade e que se encontrava em liberdade condicional desde maio, ficou em prisão preventiva depois de ser presente à autoridade judiciária para aplicação de medidas de coação.