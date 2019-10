Homem realiza assalto e agride a mãe após o crime

Um homem de 33 anos foi detido pela GNR, em Chaves, por violência doméstica e roubo. O suspeito agrediu a mãe, de 53 anos e, quando militares chegaram ao local, já tinha fugido, mas acabou por ser apanhado pouco depois, nas imediações.Tem já antecedentes por violência doméstica contra a companheira, em Espanha. Foi levado a tribunal e ficou em prisão preventiva.Nas diligências realizadas pela GNR, foi encontrada uma mochila do suspeito, que continha vários objetos, com as mesmas características de artigos que tinham sido roubados numa residência, horas antes, com recurso a uma arma.Foram recuperadas peças de ouro, entre outros bens.