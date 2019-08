Homem reanimado após desmaiar ao volante e sofrer despiste

Um homem de 55 anos foi esta sexta-feira reanimado pelos Voluntários de Pombal, com recurso a um desfibrilhador, após desmaiar ao volante e se despistar junto à Cooperativa Agrícola de Pombal, às 11h37.Segundo o que oconseguiu apurar, a vítima tem uma doença crónica, que lhe provoca desmaios, e terá sido por esse motivo que perdeu os sentidos e teve o acidente. A viatura sofreu apenas riscos.O homem foi estabilizado no local pelos bombeiros e médicos do INEM e foi depois conduzido para o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, já fora de perigo.