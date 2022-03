Um tatuador de Avis, de 37 anos, recusava fazer um trabalho na pele do homem, de 45, que lhe havia ficado a dever dinheiro por uma tatuagem realizada num filho. A conversa azedou, até porque as famílias de ambos já andavam há muito desavindas, e, em maio de 2021, o mais velho acabou por agredir o primeiro com uma facada no pescoço, deixando-o à beira da morte.