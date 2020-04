Um homem de 54 anos foi detido pela PSP em Espinho, esta quarta-feira, ao final da tarde, por se ter recusado a sair de um banco de jardim e a recolher-se a casa.O detido estava integrado num grupo de cinco pessoas que estavam a socializar. Quatro elementos acataram as ordens da autoridade e regressaram a casa.O homem incorre no crime de incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e na violação das medidas decretadas ao abrigo da declaração do estado de emergência.