Homem recusa separação e atira para matar mulher em Lamego

Farta do comportamento violento do companheiro, a mulher, de 41 anos, decidiu terminar a relação, a 5 de maio de 2021, na casa que partilhavam, em Cambres, Lamego. Mas Abílio, 43 anos e que estava em liberdade condicional após ter cumprido quatro anos de prisão por violência doméstica, sacou de uma arma e disparou cinco tiros na direção da mulher. A vítima foi atingida, ficou gravemente ferida e escapou à morte por pouco.





Agora, o Ministério Público acusa-o de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, e outro de violência doméstica agravado. Vai ser julgado no Tribunal de Viseu. “Muniu-se de uma pistola semiautomática, transformada, e efetuou cinco disparos na direção da cabeça e do tórax da mulher com a intenção de lhe causar a morte, três dos quais atingiram a zona auricular, o tórax e a região frontal”, descreve a acusação a que o CM teve acesso.