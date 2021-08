Homem rega entrada com gasolina e ameaça matar família em Vila das Aves

Regou a entrada da sua habitação, em Vila das Aves, com gasolina e no interior deixou a mulher, de 58 anos, e o filho, de 29, e ameaçou matá-los.Os gritos desesperados das duas vítimas alertaram os vizinhos que chamaram as autoridades. O agressor, de 58 anos, foi detido.Presente a um juiz de instrução criminal ficou em prisão preventiva. O caso ocorreu na última segunda-feira. Uma discussão entre o casal levou às ameaças de morte.O agressor, embriagado, munido com uma faca e um machado jurou à porta da habitação que os ia matar. Com medo, a mulher e o filho fecharam-se no interior da residência. Fora de si, e sem conseguir chegar às vítimas, regou a entrada da casa e ameaçou que ia atear fogo. Foram os vizinhos que deram o alerta à GNR.O agressor foi presente esta quarta-feira a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Matosinhos. Admitiu os factos e não mostrou arrependimento. Chegou mesmo a dizer ao juiz que voltava a fazer tudo de novo. Ficou em prisão preventiva.Ao que oapurou, a família nunca tinha apresentado queixa contra o agressor.