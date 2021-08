A relação extraconjugal durava há quase cinco anos. O operário da construção civil era casado, mas passava temporadas com uma jovem, hoje com 19 anos. Dormiam em casas de amigos ou em obras em que o homem estava a trabalhar.Durante esses períodos, as discussões eram muitas e a vítima era agredida. A 19 de fevereiro de 2020, o agressor de 34 anos, regou a jovem com gasolina e ateou-lhe fogo com um isqueiro no interior de um barracão em Agualva, Sintra.