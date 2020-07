Homem rega mulher com álcool e lança-lhe fogo no Seixal

Um homem foi detido este domingo depois de ter regado a mulher com álcool e tentado atear-lhe fogo durante uma discussão numa habitação em Foros da Catrapona, na freguesia de Fernão Ferro, no concelho do Seixal.Segundo apurou ojunto da GNR de Setúbal, a vítima, uma mulher com cerca de 50 anos, ficou com queimaduras de 1.º e 2.º grau. A mulher foi transportada ao Hospital Garcia de Orta.O agressor, de 80 anos, ficou também com queimaduras e foi assistido, acabando por ser detido.O alerta foi dado pelas 18h17.A GNR foi chamada ao local para uma ocorrência de incêndio urbano. Ao chegar à habitação, percebeu que se tratava de um caso de violência doméstica. Por se tratar de uma tentativa de homicídio, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).Segundo fonte da GNR, e apesar da presença de operacionais dos bombeiros no local, as chamas já se tinham extinto.