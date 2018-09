Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem reincide com 210 plantas de canábis

Suspeito de 65 anos foi apanhado pela GNR da Lousã.

Por P.G. | 09:51

Um homem de 65 anos foi apanhado pela GNR da Lousã com 210 plantas de canábis menos de um ano depois de ter sido detido pelo mesmo tipo de crime.



O anterior processo ainda decorria e o suspeito estava sujeito à medida de coação de apresentações no posto da GNR.



Após meio ano de investigação, iniciada a partir de uma denúncia, o homem foi surpreendido com uma nova plantação, escondida numa estufa num quintal próximo da residência.



Foram ainda apreendidas 35 doses de folhas prontas para o consumo e três quilos de restos de plantas.



Indiciado pelo crime de tráfico de droga, o detido foi ontem ao juiz e voltou a ficar com apresentações à GNR.