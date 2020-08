Homem rejeitado por vizinha lança fogo a casa em Famalicão

Apesar de casado e com filhos, um homem de 46 anos vivia obcecado por uma vizinha, em Vale São Cosme, Vila Nova de Famalicão. Revoltado com a rejeição da mulher, invadiu-lhe a casa por mais do que uma vez.



Numa das ocasiões, deixou o gás do fogão ligado para tentar causar uma explosão; na passada segunda-feira, incendiou o anexo da habitação da vítima, causando danos e a morte de um cão.

A Polícia Judiciária de Braga colocou fim ao terror vivido pela mulher e deteve o suspeito, que confessou os crimes, justificando que se encontra a atravessar uma depressão.

Ao que o CM apurou, a vítima, divorciada e a viver sozinha, negou-lhe a relação amorosa, relembrando ao arguido que é casado. Inconformado, o homem avançou para a vingança. Sabia onde a vizinha guardava a chave de casa e entrou na habitação.



Numa das vezes, incendiou roupas da mulher. Também chegou a provocar um fogo num local onde se encontravam botijas de gás.



"Noutra ocasião, abriu uma boca de saída de gás de um fogão, assim pretendendo que fosse provocada uma explosão, facto que só não aconteceu por motivos alheios à sua vontade", refere a PJ.

Na segunda-feira, e mais uma vez aproveitando a ausência da vítima no trabalho, incendiou o anexo da residência, lançando o pânico nas imediações. Acabou por causar a morte de um cão, que não resistiu à inalação de fumos. Foi detido pela Judiciária e vai esta quarta-feira a tribunal.