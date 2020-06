Homem resgatado após queda no Rio Ave

Um homem com cerca de 40 anos foi resgatado pelos Bombeiros de Vila do Conde, esta tarde, de quinta-feira após ter caído a um açude quando estava numa prancha, no rio Ave, em Bagunte, Vila do Conde.

O alerta foi dado pelas 13h25 e nove operacionais da corporação local foram de imediato para o local.

O homem, que ficou ferido, foi resgatado e assistido.