Homem resgatado após queda no rio em Vila do Conde

Um homem, com cerca de 40 anos, foi resgatado pelos Bombeiros de Vila do Conde, ao início da tarde de quinta-feira, após ter caído a um açude quando estava numa prancha, no rio Ave, em Bagunte, Vila do Conde. A vítima, que ficou ferida, foi assistida no local e transportada para uma unidade hospitalar.



O alerta para as autoridades foi dado pelas 13h25. De imediato, foram para o local nove operacionais da corporação de Vila do Conde. Em poucos minutos, conseguiram localizar a vítima e retirá-la do rio Ave. O homem apresentava alguns sinais de hipotermia. Foi socorrido e depois hospitalizado.

Ver comentários