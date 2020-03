Homem resgatado de debaixo de carro que estava a arranjar

Um homem de 40 anos ficou, ontem à tarde, praticamente esmagado por um carro que estava a reparar, num stand, em S. Paio de Arcos, em Braga.Valeu a rápida intervenção de alguns populares que se juntaram e que, com a ajuda de um macaco hidráulico, conseguiram retirar rapidamente o veículo, salvando a vítima.Quando os Bombeiros Voluntários de Braga chegaram ao local, prestaram de imediato socorro ao homem, que foi depois transportado com ferimentos considerados ligeiros para o hospital da cidade. Estava consciente e queixava-se de dores no peito.