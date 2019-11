Homem resgatado de depósito de água na Póvoa de Lanhoso

Um homem de 50 anos teve de ser resgatado, esta sexta-feira de manhã, do interior de um depósito de água na freguesia de Sobradelo da Goma, na Póvoa de Lanhoso.O alerta foi dado às 08h10 pela irmã da vítima, que encontrou o homem caído, quando se preparava para efetuar a limpeza do depósito."Foi uma operação simples e rápida, mas acionámos a equipa de resgate", confirmou aoo comandante dos bombeiros da Póvoa de Lanhoso.A vítima esteve sempre consciente e foi transportada para o hospital de Braga com ferimentos considerados graves, mas não corre risco de vida.