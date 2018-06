Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem resgatado de poço com vida

Incidente aconteceu em Leiria.

09:02

Um homem de 32 anos foi este sábado resgatado com vida do interior de um poço para onde tinha caído, em Caldelas, Caranguejeira, concelho de Leiria.



O alerta foi dado pouco antes do meio-dia e de imediato seguiram para o local equipas dos bombeiros, municipais e voluntários, que conseguiram retirar a vítima.



Foi transportado, com ferimentos leves, para o Hospital de Santo André, em Leiria, para ser assistido.