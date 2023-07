Um homem foi resgatado de um poço, num terreno particular, na Avenida Santiago de Gavião, em Famalicão, esta sexta-feira à tarde. Ao que o Correio da Manhã apurou, terá caído ao poço e não conseguiu sair. O alerta foi dado às 15h58 e no local estiveram os Bombeiros Famalicenses, com sete operacionais e duas viaturas.



O indivíduo, depois de retirado do local, recusou ser transportado ao hospital.