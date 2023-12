Os Bombeiros Voluntários de Mira resgataram de um poço um homem com cerca de 40 anos, no sábado.O homem sofreu uma queda acidental ao procurar resgatar uma cabra anã que caiu no poço. A vítima entrou em estado de hipotermia. Os bombeiros estabilizaram o homem no local e transportaram-no para os hospitais de Coimbra.A ocorrência mobilizou ainda a GNR e o INEM.