Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem resgatado de um poço com vida em Vila Nova de Gaia

Vítima, de 53 anos, estava a fazer a reparação de um tubo quando sofreu a queda.

Por Ana Silva Monteiro | 09:43

Um homem, de 53 anos, ficou ferido, na manhã de sábado, após ter sofrido uma queda acidental num poço com cerca de 15 metros de profundidade, na rua de São Miguel, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia. A vítima foi resgatada pelos bombeiros e, apesar de os ferimentos serem considerados ligeiros, teve de ser transportada para o Hospital de Santos Silva.



O alerta para a ocorrência chegou aos Bombeiros da Aguda pelas 11h30, por familiares que deram pela falta do homem e que depois o encontraram no interior do reservatório. O acidente ocorreu num poço que fica no interior da propriedade da vítima, perto da casa onde reside. Ao que tudo indica, o homem estaria a reparar um tubo que estava danificado no interior do poço, quando caiu.



Sofreu vários hematomas e escoriações em todo o corpo. Foi socorrido no local e depois transportado para a unidade hospital. Segundo as autoridades que foram chamadas, a vítima manteve-se sempre consciente durante a operação de socorro.



O local onde se encontra o reservatório tem fracos acessos, o que dificultou as manobras de resgate dos bombeiros.