Homem resgatado do mar na Praia das Caxinas em Vila do Conde

Um banhista, de 62 anos, de nacionalidade belga, foi resgatado do mar, na praia das Caxinas, em Vila do Conde, esta sexta-feira à tarde.O alerta foi dado pelo concessionário da Prainha, depois de se ter apercebido de que o homem estava em dificuldades.Para o local foram de imediato nadadores salvadores do Serviço Anual de Assistência Balnear da Câmara Municipal de Vila do Conde, um projeto que entrou recentemente em vigor.Além dos nadadores salvadores, as operações de resgate, que duraram cerca de 20 minutos, contaram ainda com elementos do projeto SeaWatch, a mota da Estação Salva-Vidas da Póvoa de Varzim e ainda o piquete da Polícia Marítima.À chegada dos nadadores salvadores o banhista estava exausto. O homem foi resgatado para terra e não necessitou de receber assistência hospitalar.