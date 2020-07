Um homem morreu depois de ser resgatado do Rio Cávado, na praia fluvial da Ponte do Bico, em Palmeira, Braga durante a tarde desta terça-feira.Segundo o que oconseguiu apurar, no local encontram-se os bombeiros de Amares e a VMER de Braga, que ainda tentaram efetuar as manobras de reanimação, mas o óbito foi confirmado.O homem foi retirado cerca das 18h00. O alerta foi dado às 17h20.Esta praia é vigiada por um nadador salvador.