Homem resgatado do rio Douro no Porto morre apesar de tentativas de reanimação

Um homem de cerca de 60 anos morreu hoje após ter sido resgatado ainda com vida do rio Douro, no Porto, pela Polícia Marítima, sucumbindo apesar das manobras de reanimação efetuadas, disse à Lusa o comandante da Capitania.

O alerta foi dado pelas 16h00 por "alguém que viu o corpo na água, tendo imediatamente sido acionada a embarcação da estação salva-vidas da Foz do Douro, que recolheu o homem ainda com sinais vitais ", descreveu o capitão Rui Santos Amaral.

Em terra "foram-lhe ministradas as manobras de reanimação, pouco depois com a ajuda do INEM, mas a pessoa acabou por falecer", prosseguiu o responsável da capitania.

O homem foi encontrado "à saída da barra, junto ao Farol de Felgueiras", "não tinha identificação" mas "aparentava ter cerca de 60 anos", acrescentou.

O corpo foi conduzido para o Instituto de Medicina Legal do Porto, para ser autopsiado.

De acordo com o comandante, "a capitania e a PSP vão efetuar diligências para tentar apurar o que sucedeu".