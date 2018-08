Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros tentam resgatar homem em cascata no concelho de Caminha

Equipas de socorro estão no local.

15:08

Um homem está preso numa cascata, em Caminha. As equipas de bombeiros e da GNR estão a tentar proceder ao resgate.



De acordo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, citada pela Lusa, "o homem, sem ferimentos, encontra-se numa cascata, em Arga de Baixo, e não consegue sair do local".



O alerta foi dado cerca das 12h48.



No local estão quatro viaturas e 11 homens dos bombeiros de Caminha e uma patrulha da GNR.