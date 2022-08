"Agarrou-me nas escadas, eu caí de costas e tinha a mão no bolso a segurar o dinheiro, mas ele arrancou-me os 400 euros à violência e fugiu por aí fora”. É ainda abalado que o padre Tobias Álvares da Silva - que completou 96 anos no sábado - conta aoo roubo de que foi vítima, na quinta-feira de manhã, na residência paroquial de Pedralva, Braga.“Tocou duas vezes à campainha e apresentou-se como amigo antigo da Caixa Geral de Depósitos, onde nunca tive conta. Disse: ‘Tenho um hotel na Madeira, estou a construir outro de turismo rural no Sameiro e vou oferecer-lhe uns talheres. Valem 800 euros, mas para si dou-os por 400’. Eu respondi-lhe: ‘Não quero, não quero!’”.Tinha o dinheiro que roubara escondido numa meia. Foi identificado à tarde pelo padre, na GNR, e será esta sexta-feira presente a tribunal.