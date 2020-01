Homem rouba 50 mil euros e foge do País

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um homem de 34 anos descobriu que um empresário da construção civil guardava 50 mil euros dentro de uma mala, em Moimenta da Beira.Sem que ninguém se apercebesse, e com a ajuda de um casal, conseguiu dar o golpe e roubar a mala, que estava acondicionada dentro do carro do empresário. O crime aconteceu em 2016, mas só agora é que a GNR de Viseu conseguiu deter o suspeito.< br />