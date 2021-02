Homem rouba 600 euros em artigos de supermercado em Cascais e acaba detido

Um homem, de 31 anos, foi detido este domingo pela suspeita de furto qualificado em Cascais. Os agentes da PSP foram chamados a um supermercado, em Carcavelos, pela denúncia de um furto.



No local, as autoridades intercetaram o suspeito junto do estabelecimento com um carrinho cheio de compras e, após ser feita uma revista ao mesmo, foram encontrados vários artigos dentro de uma mochila, de acordo com informação avançada em comunciado.







Depois de presente a tribunal, o homem ficou sujeito à medida de termo de identidade e residência.