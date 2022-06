Homem rouba ambulância no centro do Porto e sofre aparatoso acidente

Um homem que roubou uma ambulância INEM, sediada nos Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta, e despistou-se ao volante do veículo de emergência na noite deste sábado, na Rua da Constituição no centro da cidade do Porto.



A situação começa por volta das 20h45, quando os Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta estavam a socorrer uma vítima no Bairro do Regado, no Porto. O ladrão aproveitou e apoderou-se do veículo, com o qual ainda circulou a alta velocidade por várias ruas do Porto, fazendo uso da marcha de emergência, utilizando as sirenes e sinais luminosos.





Acabou por se despistar contra um muro na Rua da Constituição, bem perto do cruzamento com a Rua Serpa Pinto e abandonou de imediato o local.O alerta foi dado pelas 21h30.O trânsito chegou a estar momentaneamente cortado na Rua da Constituição, mas a circulação já foi reposta.Não há vítimas a registar. Além do muro, não terá causado mais danos na viagem que fez.A PSP está a investigar.