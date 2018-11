Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem rouba autocarro e bate em poste

Suspeito alcoolizado acabou por perder controlo do veículo em Seia.

Por Luís Oliveira | 09:46

Um homem de 35 anos foi detido pela GNR por ter furtado um autocarro na central de camionagem de Seia, com o qual pretendia ir para Lisboa. O assaltante acabou por embater contra um poste de iluminação pública, poucos minutos depois, e foi detido pelas autoridades.



O caso ocorreu na madrugada de terça-feira na cidade de Seia. O imigrante entrou no recinto da central de camionagem de Seia, que tem vigilantes, subiu para o autocarro e aproveitou-se do facto do veículo ter a chave de ignição para iniciar viagem.



O assaltante conseguiu retirar a viatura da central e circulou cerca de 700 metros até embater contra um poste de iluminação pública. Com o veículo pesado completamente desgovernado, o homem acabou por chocar com o poste e imobilizar o autocarro numa rua estreita.



O aparato do acidente acordou os habitantes que ficaram surpreendidos com a presença do autocarro, àquela hora. Os mais curiosos saíram à rua, aperceberam-se da presença do indivíduo ao volante do veículo e alertaram a GNR.



Segundo testemunhas, o homem tinha um discurso "sem sentido" – pretendia ir para Lisboa para "apanhar um avião" – e, pelo seu comportamento, parecia estar sob efeito do álcool.



As suspeitas acabaram por se confirmar com o teste de alcoolemia a que foi sujeito.



Segundo o CM apurou, o homem acusou uma taxa-crime de álcool pelo que recebeu voz de detenção e foi presente a um juiz do Tribunal de Seia.