O primeiro crime que a PSP de Lisboa consegue ligar ao suspeito, de 36 anos, é o furto de um carro de gama alta, no valor de 40 mil euros, em dezembro.São, ao todo, dois crimes de roubo, sete de furto qualificado e sete de burla informática. Foi investigado e detido na quinta-feira. Presente a juiz, ficou na cadeia.Entre os últimos golpes, há registo de dois assaltos por esticão a mulheres, com mais de 60 anos, no centro da cidade. Atirou uma das vítimas ao chão.