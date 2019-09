Homem rouba carro do lixo e é detido após despiste em Viana do Castelo

Um homem foi detido em Viana do Castelo por ter roubado um carro do lixo em pleno centro da cidade, causado um acidente, acabando por se despistar, informou esta quinta-feira a PSP, caso "inédito" em 91 anos dos serviços municipalizados.Contactado esta quinta-feira, pela agência Lusa, o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva adiantou que o homem de 43 anos, de Vila Nova de Gaia, foi presente ao juiz do tribunal local e aguarda julgamento em liberdade.O caso ocorreu, na quarta-feira, cerca das 07h30, na principal artéria da cidade.O camião ligeiro dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) "encontra-se parado na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra"."O funcionário dos SMSBVC encostou a viatura para proceder à recolha do lixo das papeleiras quando o homem entrou no veículo e arrancou. Ainda na Avenida dos Combatentes bateu contra um outro veículo que circulava naquela artéria. Acabou por se despistar junto a um hipermercado situado na freguesia de Areosa, onde se encontra a trabalhar outro funcionário dos SMSBVC que o reteve até à chegada da PSP, que o deteve", explicou Raul Curva.À Lusa, o presidente do conselho de administração dos SMSBCV, Vítor Lemos, referiu tratar-se "do primeiro caso de roubo de viaturas em 91 anos dos serviços".Vítor Lemos referiu que "os SMSBVC apresentaram queixa e aguardam o desenvolvimento do processo judicial".Aquele responsável referiu "a viatura, com cerca de três e com um custo de cerca de 30 mil euros, sofreu alguns danos"."É um camião ligeiro para recolha de bioresíduos e de resíduos depositados nas papeleiras instaladas na zona urbana. É uma viatura praticamente nova que sofreu alguns danos", especificou Vítor Lemos.