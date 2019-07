Homem rouba tuk-tuk e passeia turistas no Porto

O homem, de 26 anos, furtou o tuk-tuk, um veículo elétrico, no sábado, quando o mesmo estava a ser recarregado na praça da Galiza, no Porto. Relatou às autoridades que desde esse momento e até domingo às 18h00, altura em que foi apanhado, circulou com turistas pela cidade. O dinheiro que ganhou usou-o depois para comprar droga no bairro de Pinheiro Torres.O suspeito foi detido por elementos da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 2ª Divisão da PSP. Está indiciado pelos crimes de furto e também de condução sem habilitação legal, uma vez que não possui sequer carta para aquele veículo motorizado.A queixa para o desaparecimento do tuk-tuk foi apresentada ainda no dia de sábado na esquadra do Infante, mas o operário da construção civil, residente em Vila Nova de Gaia, só foi localizado cerca de 24 horas depois.O veículo estava prestes a ficar sem energia e o suspeito deslocou-se, por isso, até ao bairro das Condominhas, onde abordou um dos moradores.Pediu-lhe ajuda para recarregar o tuk-tuk e de lá dirigiu-se a pé para o bairro de Pinheiro Torres, onde terá ido comprar o produto estupefaciente.Ora, o morador estranhou a situação e alertou as autoridades. Elementos da Equipa de Intervenção dirigiram-se ao local e fizeram uma espera ao operário.Apanharam-no logo depois, em flagrante, quando já estava a arrancar com o veículo. O detido foi esta segunda-feira a tribunal, sendo que o processo baixou a inquérito.