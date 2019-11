Um homem de 45 anos foi roubado e sequestrado na madrugada desta terça-feira, em Queluz, Sintra.



A vítima estaria a entrar no carro, estacionado junto ao cemitério de Queluz quando, pelas 00h15, foi surpreendida por dois homens, que o agrediram e obrigaram a entregar o telemóvel e 100 euros em dinheiro.





A vítima foi colocada na bagageira do próprio carro, com o qual circularam durante mais de duas horas.Foi já perto das 03h00 da madrugada que a vítima conseguiu libertar-se pelos próprios meios, apercebendo-se na altura de que estava no mesmo sítio onde tinha tido início o sequestro.Devido aos ferimentos, sobretudo escoriações e hematomas, a vítima pediu ajuda ao INEM e dirigiu-se ao hospital Amadora Sintra, onde recebeu tratamento médico.Nesta altura o caso foi participado à PSP, que investiga.