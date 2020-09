Um homem, de 50 anos, foi assaltado por dois ladrões na via pública, ao final da manhã de quinta-feira, na zona do Lumiar, em Lisboa. De arma apontada, a vítima teve de entregar os bens pessoais.O roubo ocorreu pelas 11h20, na Estrada do Desvio. Os ladrões, ambos aparentando ser jovens, apontaram uma pistola à vítima.Esta entregou, sem resistência, uma bolsa a tiracolo com um telemóvel no valor de 180 euros, algum dinheiro e a carteira. A PJ investiga.