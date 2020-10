Homem saca cinco milhões de euros para não dividir herança do irmão

Doente, um empresário de 70 anos apercebeu-se, em 2017, que um irmão lhe esvaziava os cofres. Tentou resolver em família mas acabou por se queixar à PJ.



Tinham milhões no negócio do imobiliário em Cascais e no Porto, títulos e ações de empresas, mas o ‘irmão ladrão’, mais novo, não queria dividir a herança com os filhos do lesado, que morreu nesse ano.







Com as pastas de contabilidade e outros documentos, o grupo levou também objetos valiosos (que vendeu para comprar outros bens de luxo) e dinheiro. Mas, de acordo com fonte policial, o grosso do desfalque foi na venda fracionada, às empresas dos burlões, dos imóveis e património mobiliário da vítima.



A advogada autenticava os contratos, dizendo que os representantes da vítima estiveram presentes, o que era falso. Estão confiscados dinheiro, casas e carros de luxo avaliados em mais de 4,5 milhões.