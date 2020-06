Homem sai da cadeia e volta a ameaçar ex-mulher de morte no Porto

Um homem, de 40 anos, foi detido esta terça-feira por violência doméstica no Porto depois de ameaçar de morte a mulher.Segundo um comunicado da GNR, o suspeito ameaçava a vítima, de 41 anos, com uma faca de cozinha e chegou a agredir a mesma.O homem foi detido em fevereiro para cumprir pena de prisão de cerca de 10 meses, pelo crime de condução ilegal, e acabou por se separar da mulher. Quando saiu da cadeia, deu continuidade às ameaças à vítima e foi ontem detido.Segundo o comunicado da GNR, o suspeito foi presente a tribunal onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de "afastamento da residência da ofendida, não se podendo aproximar, proibição de contactos com a vítima por qualquer meio e proibição de adquirir armas de qualquer natureza".