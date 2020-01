Homem sai do hospital e é assaltado por carteirista

Um homem, de 61 anos, que tinha acabado de sair do Hospital de São José, foi ontem o alvo escolhido por uma dupla de carteiristas enquanto almoçava no centro comercial do Campo Pequeno, em Lisboa."Tinha o casaco nas costas da cadeira quando me apercebi. Reagi, e um deles atirou a carteira para o chão e começaram a correr. Consegui apanhar um deles, que foi retido pelos seguranças até à chegada da PSP", relatou a vítima ao, pedindo anonimato.O suspeito, com cerca de 50 anos, acabou por ser levado pelas autoridades policiais sobre detenção. O cúmplice escapou.