Um homem, de 40 anos, foi detido, pela PSP, no tribunal da Feira, na passada segunda-feira, por causa de um processo de violência doméstica, em Guimarães.



O detido estava a sair do tribunal de instrução criminal onde tinha sido presente pela suspeita de ter roubado um carro, com outros dois cúmplices, e encetado uma fuga à GNR de Cucujães, que terminou com um militar ferido, em Oliveira de Azeméis.





O suspeito terá cortado a pulseira eletrónica a que estava sujeito como medida de coação.