Homem sai para caminhar e morre atropelado em Leiria

Condutor fugiu do local, mas já foi identificado pela GNR.

Por Isabel Jordão | 08:56

Um homem de 75 anos morreu atropelado esta quinta-feira de manhã, em Riba D’Aves, Leiria, quando caminhava na berma da rua principal da localidade, por um carro que fugiu do local. O condutor, de 22 anos, foi identificado mais tarde, pela GNR, já em casa, situada nas proximidades.



Raul Capitão era emigrante em França, mas estava a passar um período prolongado de férias na aldeia, na companhia da mulher, que tinha ficado em casa. Percorreu pouco mais de 100 metros quando foi colhido com grande violência numa curva por um carro, caindo inanimado. Eram 07h04 quando foi dado o alerta, sendo a morte confirmada no local.



O condutor não parou, mas uma testemunha do atropelamento conseguiu registar a matrícula do carro e pouco depois foi identificado. Estava em casa e disse aos militares que não se tinha apercebido do atropelamento.



O carro, um ligeiro de passageiros, foi apreendido pela GNR, para ser sujeito a perícias, de forma a perceber-se, sem qualquer margem para dúvidas, se foi aquele o carro que atropelou mortalmente Raul Capitão. "Temos de perceber se houve intenção em atropelar e fugir", disse ao CM fonte policial, adiantado que o jovem poderá ser acusado de homicídio por negligência e omissão de auxílio, já que não pediu socorro para a vítima.



Raul Capitão deixa três filhos, também emigrantes, que deverão chegar esta quinta-feira para o funeral. Em Riba D’Aves, o ambiente era esta quarta-feira de grande consternação.