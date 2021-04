Um homem, com cerca de 30 anos, foi resgatado quando praticava surf, depois de ter ficado em dificuldades, ao final desta tarde de domingo, na praia de Espinho, por um nadador-salvador dos bombeiros do concelho de Espinho e por um outro surfista, junto ao edifício da Guarda Fiscal.



O alerta foi dado, cerca das 19h45, para um surfista em perigo. A vítima foi assistida no local pelos bombeiros no local e não foi necessário proceder ao transporte para uma unidade hospitalar.

