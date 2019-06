Homem seduz menor na internet e obriga-a a vídeos e sexo

Um homem de 27 anos foi preso pela PJ de Lisboa por ter seduzido uma rapariga menor nas redes sociais, convencendo-a a enviar-lhe fotos e vídeos completamente nua.O detido usou depois o material para obrigar a adolescente a relações sexuais. Os crimes, ocorridos no concelho de Sintra, duraram cerca de um ano (entre meados de 2017 e junho de 2018).Foi a menor, na altura com 14 anos, a confessar o caso aos pais, depois de mostrar problemas psicológicos. Os progenitores, no entanto, só apresentaram queixa à Judiciária no final do ano passado. Durante esse período, a jovem teve de ser acompanhada psicologicamente.A secção de crimes sexuais da PJ de Lisboa iniciou a investigação e, depois de uma intensa análise de informação nas redes sociais, chegou ao predador sexual. Trata-se de um homem com emprego, residente em Lisboa, e que mora com a namorada. A detenção ocorreu na semana passada.A PJ fez uma busca à casa do suspeito e encontrou material pornográfico suficiente para levantar suspeitas de que o predador possa ter feito mais vítimas.Presente a tribunal, recolheu em prisão preventiva.