Um homem de 28 anos foi detido segunda-feira pela PSP, em Creixomil, Guimarães, por suspeitas de ter atropelado um homem, no dia 29 de dezembro, na freguesia de Urgezes, e de ter fugido, sem prestar socorro à vítima.









As únicas informações que os agentes recolheram no local davam nota de que se tratava de uma carrinha monovolume de cor cinzenta. Quanto à vítima deste atropelamento, um homem de 61 anos, ficou em estado grave e foi transportado para o Hospital de Braga, onde ainda se encontra internado.

Nas investigações, a PSP detetou que tinha havido uma tentativa de substituição urgente de um vidro para-brisas num veículo com as características do envolvido no acidente. Conseguiu depois intercetar o suspeito quando este se preparava para entrar numa oficina. Foi detido e a viatura apreendida. Não tinha carta.