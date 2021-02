Um homem foi detido pela PSP no Funchal por conduzir sem carta de condução. As autoridades investigaram as redes sociais do suspeito, de 31 anos, e encontraram vários vídeos onde o homem conduzia nas artérias da cidade infringido várias regras do código da estrada.O detido tinha ainda um canal na Internet onde incentivava os seguidores a publicar vídeos do mesmo género.O homem foi presente ao Tribunal Judicial do Funchal esta sexta-feira e o processo seguiu para Inquérito.