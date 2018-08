Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem sequestra familiares dentro de casa em Valongo

Filha de 18 anos grávida foi a primeira a sair.

Por Patrícia Lima Leitão e Manuel Jorge Bento | 09:45

Um homem de 53 anos sequestrou seis familiares em casa, esta sexta-feira de manhã, na rua André Gaspar, em Valongo. A PSP foi ao local e, após retirar as pessoas em segurança, encaminhou o suspeito, com perturbações do foro psiquiátrico, para o hospital.



O caso teve início às 09h40 e só cerca de três horas depois saíram os primeiros dois familiares, incluindo uma filha, de 18 anos, grávida, que foi hospitalizada por precaução.



Segundo fonte da PSP, foi o homem que permitiu que a jovem saísse. Já depois das 13h00, após insistência policial, libertou os restantes: a esposa, uma filha e o companheiro e um filho.



Desconhecem-se os motivos do suspeito que, apesar de não ter feito ameaças, trancou a família por várias horas.